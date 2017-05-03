Facebook наймет три тысячи новых сотрудников для мониторинга контента с насилием

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Москва, 3 мая. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания дополнительно наймет три тысячи человек по всему миру, которые будут оперативно отслеживать поступающие от пользователей жалобы на публикации, нарушающие правила соцсети.

По его словам, данное решение было принято после нескольких громких инцидентов, которые связаны с размещением видео самоубийств и убийств в Facebook.

«В течение года мы привлечем 3 тысячи человек в команду по работе с сообществами по всему миру — в дополнение к 4,5 тысячам, которые есть на сегодняшний день, — чтобы просматривать миллионы уведомлений, которые мы получаем еженедельно, а также ускорить процесс их обработки», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* разрабатывают собственную социальную сеть, чтобы защититься от спецслужб, которые активно препятствуют распространению пропаганды терроризма в Интернете.

* Организация запрещена на территории РФ.