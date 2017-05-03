В Совете Федерации предложили запретить фрилансерам выезд за границу

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Москва, 3 мая. Самозанятым россиянам могут запретить выезжать за рубеж. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, уже к концу текущего года собираются установить определенные правовые рамки отношений страны и самозанятых. Предполагаются несколько вариантов, в том числе и запрет на выезд в другие государства.

Такая мера, предположительно, «будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», отмечает Рязанский.

Председатель также сообщил, что граждане России, занимающиеся фрилансом, не получат полноценную пенсию, ведь начисления в Пенсионный фонд зависят от стажа и баллов. Если у человека нет стажа и будет только минимальное количество баллов, то ему придется ждать пенсии по старости.

Однако фрилансеров не лишат права на получение экстренной медицинской помощи, а предложенные изменения должны подтолкнуть самозанятых граждан добровольно легализовывать свой труд.

К слову, количество фрилансеров в России от 12 до 25 миллионов, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку поддержал идею о скидках на ОСАГО.