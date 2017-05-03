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Происшествия
В Новороссийске расследуют гибель 68 дельфинов

В Новороссийске расследуют гибель 68 дельфинов

22:11  3 Мая 2017
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В Новороссийске расследуют гибель 68 дельфинов

Краснодар, 3 мая. Сотрудники правоохранительных органов Новороссийска выясняют обстоятельства гибели 68 дельфинов в акватории Черного моря. Об этом сообщили представители Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Выясняются причины смерти морских млекопитающих, в том числе проводятся лабораторные исследования морской воды и тел погибших дельфинов», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Приморском океанариуме изучают влияние содержания в неволе на здоровье морских млекопитающих.

Алексей Громов
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