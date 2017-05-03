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Москва, 3 мая. Власти Москвы одобрили проведение акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Конечно, мы согласовали проведение такой акции», – подтвердил он.

По его словам, власти не исключают, что в этом году на шествие могут выйти до 700 тысяч человек.

Напомним, что в прошлом году участники марша прошли по Тверской улице в направлении Красной площади. Акция «Бессмертный полк» проходит в День Победы в России и в ряде других стран. В ходе шествия люди несут фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой отечественной войне.