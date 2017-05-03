В Петербурге задержали коллекторов, заливавших двери монтажной пеной

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Санкт-Петербург, 3 мая. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали двух коллекторов, которые подозреваются в причастности к порче имущества. Об этом проинформировали официальные представители городского управления СК Российской Федерации.

Речь идет о сотрудниках ООО «Микрофинансовая компания Домашние деньги». По версии следователей, в апреле 2017 года злоумышленники заклеили монтажной пеной замочные скважины нескольких квартир в Невском районе.

«Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что в офисах ООО «Микрофинансовая компания Домашние деньги» прошли обыски.