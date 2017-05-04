Сирия итоги за сутки на 4 мая 06.00: 150 погибших за неделю войны между исламистами под Дамаском, войска Асада берут реванш в Хомсе

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Сирия, 4 мая. Жертвами конфликта между исламистскими группировками в Восточной Гуте Дамаска стали почти 150 человек. После неудачи под Пальмирой правительственные войска освободили от ИГ* горы Аш-Шумария и ряд близлежащих селений в восточной части провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): несет потери в квартале Аль-Кабун на востоке столицы, в Латакии и под Пальмирой; нейтрализовала группу исламистов в Восточной Гуте Дамаска; заключила с «Джейш аль-Ислам»***** соглашение об освобождении пленных; ликвидировала 15 боевиков к югу от Алеппо; отбила у ИГ горную гряду Аш-Шумария и ряд близлежащих селений к востоку от Хомса; уничтожила двух полевых командиров ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): несет потери в ходе конфликта с «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска; обстреливала населенные пункты в провинциях Дамаск и Хама, есть жертвы.

«Исламское государство»: уничтожило танк сирийской армии под Пальмирой, ведет ожесточенные бои с курдами, пытаясь сохранить контроль над городом Ат-Табка в провинции Ракка; сообщило о гибели десятков курдских бойцов на юге провинции Аль-Хасака.

Курды: воюют с протурецкими боевиками к северу от Алеппо; отразили атаку ИГ на селение Аль-Кабр в провинции Дейр эз-Зор; уничтожили 20 террористов в городе Ат-Табка; отрицают сообщения в потерях в провинции Аль-Хасака.

Международная коалиция: уничтожила 15 террористов ИГ в провинции Ракка, также погибли по меньшей мере девять мирных жителей в провинциях Ракка и Аль-Хасака.

Турция: нанесла новые удары по позициям курдских формирований на севере Ирака.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта) и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой.

Базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR) сообщил, что число жертв конфликта достигло 146 человек, в их числе 133 боевика (50 из них – из «Джейш аль-Ислам»), и 13 мирных жителей. В частности, за неделю в Восточной Гуте погибли четыре высокопоставленных полевых командира (по одному из «Джейш аль-Ислам» и «Организации освобождения Леванта» и два из «Файлак ар-Рахман»).

Наиболее ожесточенные бои за минувшие сутки шли в населенном пункте Бейр Сава. После нескольких часов столкновений с применением тяжелой техники боевики «Джейш аль-Ислам» вернули себе контроль над селением. Десятки радикалов проигравшей стороны попали в плен.

В городе Арбин боевикам «Организации освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман», напротив, удалось потеснить противника. По данным информационного портала Damascus Now, в ходе столкновений погибли три мирных жителя. Командование «Джейш аль-Ислам» стягивает в район тяжелую технику, готовясь к захвату селения Хамурия.

В результате длительных переговоров с правительством боевики «Джейш аль-Ислам» освободили несколько сотен захваченных военнослужащих и мирных жителей, содержавшихся в городе Дума, крупнейшем оплоте группировки в Восточной Гуте. В обмен власти позволили доставить в регион колонну гуманитарной помощи от ООН.

Ливанский информационный портал Damascus Now сообщает, что большинство освобожденных граждан принадлежат к поддерживающим Башара Асада алавитам. Бывшие заложники благополучно добрались до Дамаска.

Конфликт между исламистскими группировками в Восточной Гуте напрямую отразился на ситуации в восточных предместьях Дамаска. Представители сирийского командования заявляют, что в ближайшие дни квартал Аль-Кабун будет освобожден от радикалов. На протяжении минувших суток артиллерия сирийской армии наносила точечные удары по объектам исламистов. Тем не менее, сообщений о новых удачах правительственных войск в районе не поступало. Близкие к боевикам активисты, напротив, опубликовали видео, на котором запечатлен момент уничтожения танка и склада с оружием правительственных войск в Аль-Кабуне. Достоверных данных о потерях в рядах войск Башара Асада не поступало.

Несколько выпущенных исламистами снарядов упали на жилой район Дахият Аль-Асад (предместье Асада) к востоку от Дамаска. В результате погиб мирный житель, еще по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в региональном управлении полиции.

Правительственные войска, в свою очередь, нейтрализовали с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств группу боевиков «Джейш аль-Ислам» в районе населенного пункта Ар-Рейхан в Восточной Гуте. Радикалы пытались отбить тела погибших «товарищей по оружию», однако были вынуждены отступить, оказавшись под шквальным огнем противника. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

Провинция Латакия

Обстановка в северной части провинции Латакия остается напряженной. Боевики «Свободной сирийской армии» уничтожили автомобиль с боеприпасами правительственных войск в Курдских горах.

NE #Latakia: Free Idlib Army blew up with a #TOW a pick-up with ammo, killing pro-Assad (said #Iran|ians) in Jebal Al-Akrad. pic.twitter.com/CCs9P7Cu0z — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 3, 2017

В ответ силы Башара Асада нанесли массированные удары по огневым точкам радикалов в Курдских и Туркменских горах. Об этом сообщают активисты.

Напомним, что засевшие в горных районах боевики упорно отказываются сложить оружие и периодически обстреливают позиции сирийской армии на территории одного из наиболее мирных регионов Сирии.

Провинция Алеппо

Обстановка в провинции Алеппо остается нестабильной по причине высокой активности незаконных вооруженных формирований. Основной источник напряженности за последние сутки, впрочем, переместился из западной части провинции к югу, где заметно активизировалась деятельность боевиков «Организации освобождения Леванта» и ее союзников.

Правительственные войска нанесли удары по объектам радикалов в селениях Аль-Караси и Халса. Информационный портал F.S.N.N. сообщил об уничтожении 15 боевиков и бульдозера, с помощью которого те возводили земляные укрепления.

Кроме того, силы Башара Асада и отряды ливанской «Хезболлы» открыли огонь по скоплениям боевиков «Организации освобождения Леванта» на шоссе Алеппо-Дамаск, по которому группировка перебрасывает подкрепления из Идлиба. Об этом сообщил ливанский информационный портал Al-Masdar News.

У центральной мечети в находящемся под контролем «Свободной сирийской армии» (ССА)** городе Аазаз в северной части провинции взорвался заминированный автомобиль. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар». Ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за теракт, однако эксперты предполагают, что атака была совершена «Исламским государством»*.

В приграничных районах тем временем продолжается конфликт между силами, участвовавшими ранее в операции «Щит Евфрата», и «Демократическими силами Сирии» (SDF). Столкновения между протурецкими боевиками и курдами фиксировались активистами в течение минувших суток в районе Аазаз. По данным курдских источников, турецкие войска также обстреливали из пулеметов приграничный город Айн аль-Араб (Кобани). Данных о пострадавших не поступало.

Российские военнослужащие, прибывшие накануне в окрестности города Африн, посетили с инспекцией районы, подвергшиеся обстрелу со стороны турецкой артиллерии. Об этом сообщило курдское информационное агентство ANHA.

Напомним, что российское и американское командование направило своих военных специалистов в приграничные районы с целью предотвратить дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс.

За минувшие сутки силы Башара Асада в ходе ожесточенных боев установили контроль над горной грядой Аш-Шумария, продвинувшись на девять километров на отрезке фронта шириной 13 километров. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media.

Развивая наступление сирийская армия также освободила от боевиков селения Ат-Тадмурия, Аль-Халилия и Аль-Махшам. Десятки радикалов были ликвидированы. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным того же источника, правительственные войска также нанесли точечные удары по огневым точкам и оборонительным позициям боевиков в селении Умм Сихридж. В результате был уничтожен оснащенный тяжелым пулеметом автомобиль с шестью радикалами и ракетная установка.

Террористы, в свою очередь, обстреляли селение Ас-Сункари, в результате чего получил ранения ребенок. Об этом сообщило сирийское телевидение.

Обстановка к востоку от Пальмиры остается более напряженной. В ходе ожесточенных боев силы Башара Асада смогли остановить наступление боевиков на фронте между элеваторами и районом Талила. Потери правительственных войск не оглашались, однако подконтрольные ИГ СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение танка САА.

Кроме того, поступали сообщения о боях в районе освобожденного несколькими днями ранее газового месторождения Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры. Ни одна из сторон не смогла добиться решающего преимущества.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и ИГ. За минувшие сутки правительственные войска при поддержке ополчения провели ряд удачных операций в южных окрестностях города. На территории кладбища была нейтрализована группа радикалов. В частности, были ликвидированы полевые командиры Хасан аль-Мулла и Абу Аз-Зубейр Аль-Магриби, ответственный за вооружение в «Евфратском вилайете». Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Боевая авиация, в свою очередь, нанесла серию ударов по позициям террористов в районе кладбища и в окрестностях базы батальона «Джунейд». Об этом сообщали активисты.

По данным информационного портала DeirEzzor24, в квартале Аль-Джура террористом-снайпером был убит местный житель. Еще три человека – мужчина и две женщины – были задержаны радикалами в квартале Аль-Хвеика за «несоблюдение установленных Шариатом норм одежды».

В удерживаемом боевиками городе Аль-Маядин на юго-востоке провинции «Исламское государство» казнило пять боевиков, которые вели торговлю оружием и боеприпасами. По данным активистов, все лишенные жизни радикалы были выходцами из Ирака. Необходимо напомнить, что днем ранее еще десять террористов были казнены в Аль-Маядине по обвинению в предательстве.

В ответ на произвол боевиков в захваченных районах активизировалось движение сопротивления. В городе Альбу Камаль местные жители атаковали КПП группировки, убили двух террористов и подожгли несколько автомобилей. В ответ «Исламское государство» ужесточило меры безопасности в населенном пункте и перебросило в район карательные подразделения.

В северо-западной части региона «Демократические силы Сирии» отразили атаку боевиков в районе населенного пункта Аль-Кабр. Наступлению террористов предшествовал взрыв управляемого смертником автомобиля. Об этом сообщил сирийский информационный портал Breaking News со ссылкой на эксклюзивные источники.

Согласно поступившей информации, радикалам удалось войти в северо-восточные кварталы Аль-Кабра, однако курдские формирования при активной поддержке ВВС международной коалиции вернули себе полный контроль над населенным пунктом, нейтрализовав при этом две группы «ингимаси», спецназа ИГ.

Напомним, что в окрестностях Аль-Кабра располагаются атомный реактор и станция водоснабжения. Отряды SDF освободили населенный пункт от боевиков в начале этого года.

Провинция Даръа

В городе Даръа и его окрестностях продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Пытаясь сдержать наступление «Организации освобождения Леванта» и ее союзников в стратегически важном квартале Аль-Маншия, правительственные войска наносят десятки ударов по объектам радикалов в районе Даръа аль-Балад. Кроме того, силы Башара Асада обстреляли накануне позиции боевиков близ селения Кирата на северо-востоке провинции, а также в окрестностях населенного пункта Насиб у границы с Иорданией к юго-востоку от Даръы. Об этом сообщают активисты.

Полевой командир так называемого «Южного фронта сирийской оппозиции» Адхам Каррад заявил на своей странице в Facebook, что в ходе боев на территории Сирии получил тяжелые ранения командующий спецподразделением «Аль-Кудс», входящим в состав иранского Корпуса Стражей Исламской Революции, генерал-майор Касем Сулеймани. Официального подтверждение данного сообщения не поступало.

Необходимо напомнить, что генерал Сулеймани прибыл на территорию Сирии в прошлом месяце для участия в обороне квартала Аль-Маншия от незаконных вооруженных формирований.

Провинция Идлиб

Особое внимание было на протяжении последних суток было приковано к ситуации в провинции Идлиб. По данным активистов, впервые за несколько лет ВВС Сирии и ВКС РФ приостановили операции против незаконных вооруженных формирований в регионе более чем на 40 часов.

По мнению экспертов, данное затишье было связано с переговорами в Астане, одной из основных тем которых является создание зон безопасности на территории Сирии, в частности – в провинции Идлиб.

Тем не менее, во второй половине кампания против боевиков возобновилась. Местные активисты сообщали в соцсетях, что боевая авиация нанесла удары по объектам незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Телль Ас и Маасран в южной части региона и близ городов Даркуш и Джиср аш-Шугур к западу от Идлиба.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования подавляют последние очаги сопротивления боевиков в городе Ат-Табка.

В отчаянной попытке вернуть себе утерянные позиции, «Исламское государство» начало наступление на располагающееся к востоку селение Ас-Сафсафа с направления Ракки. Информационное агентство ARA News сообщило со ссылкой на источник в SDF, что боевики использовали тяжелую технику, однако их продвижение было остановлено. Одновременно с этим ожесточенные бои возобновились в нескольких кварталах Ат-Табки.

«Демократические силы» ликвидировали 20 радикалов, захватив при этом оружие, боеприпасы и несколько бронеавтомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре операции «Щит Евфрата». Потери курдских формирований не оглашались.

По данным местных источников, ВВС коалиции уничтожили в западной части региона 15 террористов. Не обошлось, впрочем, и без жертв среди местного населения. «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» сообщил о гибели шести жителей Ат-Табки при налете союзной авиации.

По данным SOHR, «Демократические силы» ведут переговоры с ИГ о выводе террористов из Ат-Табки и с территории располагающейся в ее окрестностях стратегически важной Евфратской ГЭС, разрушение которой грозит всему региону экологической и гуманитарной катастрофой.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения сил Башара Асада, приостановилось, и радикалы пытаются вновь перехватить инициативу. На протяжении минувших суток стороны вели взаимный обстрел. По данным СМИ, под огнем радикалов оказались населенные пункты Халфая, Салхаб и Ас-Сукейлабия. Данных о пострадавших не поступало.

Боевая авиация тем временем наносила удары по позициям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Аз-Залакият, Кафр Зита, Лахая и Аль-Буэйда. Об этом сообщали источники в СМИ.

Ситуация в других районах провинции также обострилась. К югу от Хамы правительственные войска при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** отразили атаки радикалов с трех направлений на селение Джадрин. Исламисты понесли потери. Об этом сообщили активисты.

Радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам», в свою очередь, обстреливали электростанцию Аз-Зара. Объекту был нанесен материальный ущерб. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

Провинция Аль-Хасака

В южной части провинции Аль-Хасака продолжаются военные действия между «Демократическими силами Сирии» и ИГ. По данным активистов, радикалы обстреливали город Аш-Шадади. Данных о пострадавших не поступало.

Подконтрольные террористам СМИ утверждают, что накануне ночью позиции курдских формирований атаковали 16 боевиков-«ингимаси». в поясах смертников. Согласно поступившим данным, в результате нападения погибли десятки бойцов SDF, однако курдская сторона не подтверждает данную информацию. Опубликованная в СМИ видеозапись доказывает, что по меньшей мере один из 16 смертников был уничтожен, так и не добравшись до своей цели.

Как минимум три мирных жителя погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести при налете ВВС международной коалиции в районе высоты Телль Джабир. Об этом сообщил «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

Ирак

Турецкая артиллерия нанесла удары по горным районам провинции Дахук на севере Ирака. Согласно данным очевидцев, в результате атаки погибли или получили ранения по меньшей мере восемь человек.

Напомним, что турецкие войска и авиация периодически наносят удары по приграничным районам Ирака и Сирии в рамках кампании против «Рабочей партии Курдистана» (PKK), которая входит в составленный Анкарой список террористических организаций. Тем не менее, целями турецких войск оказываются также бойцы курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), контролирующие обширные территории на севере Сирии. Причиной конфликта между сторонами является давняя вражда между Анкарой и курдскими военизированными формированиями. Турецкое правительство всеми способами пытается предотвратить появление независимого курдского государства в непосредственной близости от своих границ.

* Организация запрещена на территории РФ.