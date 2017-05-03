Посольство РФ в Польше требует объяснить задержание российских байкеров

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Варшава, 3 мая. Посольство России в Польше потребовало разъяснений от польских властей в связи с задержанием российских байкеров, участвовавших в мотопробеге «Дороги Победы». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Посольство выражает непонимание и недоумение по поводу принятых польской стороной решений и ожидает, что она разъяснит мотивы своих действий по существу», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 29 апреля семеро российских мотоциклистов не смогли проехать из Калининградской области в польский город Бранево для участия в памятных мероприятиях на советском военном кладбище, которое является крупнейшим в Европе захоронением советских солдат. Сегодня стало известно о задержании в Польше российского байкера Николая Логинова, которого польские пограничники депортировали из страны, а также аннулировали визу на территорию Евросоюза.