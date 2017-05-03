Хирург назвал задержание российского байкера в Польше «попыткой устрашения»

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Москва, 3 мая. Польша сознательно чинит препятствия российским байкерам, которые участвуют в мотопробеге по Европе, посвященном Дню Победы. Об этом заявил руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный также как Хирург.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Польша пытается в очередное раз напакостить российским байкерам. « Это очередная попытка устрашения», – заявил он.

Залдостанов выразил убежденность, что русофобы не смогут остановить акцию, которую поддерживает российское общество.

Напомним, что власти Польши накануне провели рейд на место ночевки российских байкеров, задержав одного из них. Как сообщается, его ждет депортация.