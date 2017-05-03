Сирия новости 3 мая 22.30: сотни заложников освобождены под Дамаском, сирийская армия ликвидировала двух главарей ИГ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 3 мая. Сотни захваченных исламистами военнослужащих и мирных жителей были освобождены в Восточной Гуте Дамаска, правительственные войска ликвидировали двух высокопоставленных полевых командиров ИГ* в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): несет потери под Дамаском, заключила с «Джейш аль-Ислам»***** соглашение об освобождении пленных в Восточной Гуте Дамаска, ведет боевые действия с боевиками в пригородах Алеппо, освободила от ИГ ряд селений в провинции Хомс, ликвидировала двух полевых командиров ИГ в Дейр эз-Зоре.

Исламское государство*: сообщает о гибели десятков курдских бойцов в районе города Аш-Шадади в провинции Аль-Хасака.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с радикалами «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: штурмуют удерживаемый ИГ город Ат-Табка в провинции Ракка, отрицают сообщения о крупных потерях в районе города Аш-Шадади.

Международная коалиция: уничтожила 15 террористов ИГ к западу от Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой.

Ожесточенные бои с применением тяжелой техники продолжаются в населенных пунктах Бейт Сава и Арбин и в окрестностях селения Хош аль-Ашари. По данным информационного портала Damascus Now, в ходе столкновений в Арбине погибли три мирных жителя.

В результате длительных переговоров с правительством боевики «Джейш аль-Ислам» освободили несколько сотен захваченных военнослужащих и мирных жителей, содержавшихся в городе Дума, крупнейшем оплоте группировки в Восточной Гуте. В обмен власти позволили доставить в регион 51 фуру с гуманитарной помощью от ООН.

Ливанский информационный портал Damascus Now сообщает, что большинство освобожденных граждан принадлежат к поддерживающим Башара Асада алавитам. Бывшие заложники благополучно добрались до Дамаска.

В восточных предместьях столицы правительственные войска тем временем продолжают наступление на позиции незаконных вооруженных формирований. Ранее представители сирийского командования заявил, что квартал Аль-Кабун, в котором засела крупная группировка радикалов, будет освобожден в течение нескольких дней. Тем не менее, развитие ситуации показывает, что данные прогнозы могут оказаться чересчур оптимистичными.

Близкие к боевикам активисты опубликовали видео, на котором запечатлен момент уничтожения танка и склада с оружием правительственных войск в Аль-Кабуне. Достоверных данных о потерях в рядах войск Башара Асада не поступало.

Источники в СМИ также сообщают об ожесточенных столкновениях в Аль-Кабуне и близлежащих кварталах Барза и Тишрин. Сирийская армия наносит точечные удары по укрепленным пунктам радикалов.

Несколько выпущенных исламистами снарядов упали на жилой район Дахият Аль-Асад (предместье Асада) к востоку от Дамаска. В результате погиб мирный житель, еще по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в региональном управлении полиции.

Ситуация в других районах провинции также остается нестабильной. По данным Damascus Now, правительственные войска обстреливают скопления боевиков в лагере палестинских беженцев Ярмук к югу от Дамаска. Активисты также сообщают, что в близлежащем населенном пункте Ад-Хаджар Аль-Асвад сирийская армия ведет бои с ИГ.

Кроме того, поступает информация о столкновениях между силами Башара Асада и вооруженными исламистами в районе населенных пунктов Телль Аз-Зият и Ад-Дахр Аль-Асвад к западу от Дамаска.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо продолжается конфликт между турецкими войсками и пользующейся их поддержкой «Свободной сирийской армией» (ССА)** с одной стороны и «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** с другой. Активисты сообщают о столкновениях между курдскими формированиями и протурецкими боевиками в районе города Аазаз. Стороны ведут взаимный обстрел, достоверных данных о потерях не поступало.

Курдские источники также сообщают, что турецкие войска обстреливают из тяжелых пулеметов удерживаемый курдами город Айн аль-Араб (Кобани).

Напомним, что причиной напряженности является давняя вражда между турецким правительством и курдскими военизированными формированиями. Анкара пытается всеми силами предотвратить возможное появление у своих границ независимого курдского государства.

К западу от Алеппо тем временем продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Близкие к боевикам источники публикуют видео, на котором запечатлен обстрел исламистами «Ахрар аш-Шам» позиций правительственных войск в квартале Аз-Захра.

#Aleppo: Ahrar Al-Sham shelling Regime fortified positions in Al-Zahraa district with hell cannon and SPG-9. pic.twitter.com/bOjr35xIh6 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 3, 2017

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. Развивая преимущество, полученное после установления контроля над горами Аш-Шумария, силы Башара Асада также освободили от террористов селения Ат-Тадмурия, Аль-Халилия и Аль-Махшам. Десятки радикалов были уничтожены. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и ИГ. Правительственные войска при поддержке ополчения провели ряд удачных операций в южных окрестностях города. На территории кладбища была нейтрализована группа радикалов. В частности, были ликвидированы полевые командиры Хасан аль-Мулла и Абу Аз-Зубейр Аль-Магриби, ответственный за вооружение в «Евфратском вилайете». Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Провинция Даръа

Полевой командир так называемого «Южного фронта сирийской оппозиции» Адхам Каррад заявил на своей странице в Facebook, что в ходе боев на территории Сирии получил тяжелые ранения командующий спецподразделением «Аль-Кудс», входящим в состав иранского Корпуса Стражей Исламской Революции, генерал-майор Касем Сулеймани. Официального подтверждение данного сообщения не поступало.

Необходимо напомнить, что генерал Сулеймани прибыл на территорию Сирии в прошлом месяце для участия в обороне квартала Аль-Маншия в городе Даръа от незаконных вооруженных формирований.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» при поддержке ВВС международной коалиции продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Ожесточенные бои идут в городе Ат-Табка на западе региона, где курдские формирования подавляют последние очаги сопротивления террористов.

Местные источники сообщают, что в результате ударов ВВС международной коалиции в западной части провинции были уничтожены 15 боевиков. Необходимо, впрочем, напомнить, что по данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), жертвами налетов также стали шесть жителей Ат-Табки.

Провинция Аль-Хасака

В южной части провинции Аль-Хасака продолжаются военные действия между «Демократическими силами Сирии» и ИГ. По данным активистов, террористы обстреливают удерживаемый курдами город Аш-Шадади. Данных о пострадавших не поступало. ВВС коалиции, в свою очередь, наносят массированные удары по позициям боевиков.

Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что объекты курдских формирований в окрестностях Аш-Шадади накануне атаковали 16 боевиков-«ингимаси» (спецназ группировки) в поясах смертников. Согласно поступившим данным, в результате нападения погибли десятки бойцов SDF, однако курдская сторона не подтверждает данную информацию. Опубликованная в СМИ видеозапись доказывает, что по меньшей мере один из 16 смертников был уничтожен, так и не добравшись до своей цели.

* Организация запрещена на территории РФ.