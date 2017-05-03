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Весь мир
Боевики обстреляли лагерь ООН в Мали, есть раненые

Боевики обстреляли лагерь ООН в Мали, есть раненые

21:53  3 Мая 2017
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Боевики обстреляли лагерь ООН в Мали, есть раненые

Бамако, 3 мая. Террористы обстреляли лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали. Об этом сообщили представители Организации Объединенных Наций (ООН).

Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали девять миротворцев. Кроме того, ООН проинформировала о гибели неизвестного человека.

«Никто из числа гражданского персонала не пострадал», — указано в заявлении организации.

Ранее стало известно о том, что режим ЧП на территории Мали был продлен на дополнительные шесть месяцев.

Алексей Громов
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