Самого молодого министра Сомали застрелили охранники в центре столицы

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Могадишо, 3 мая. Министр по общественным работам Сомали Аббас Абдалла Шейх Сирадж (Abbas Abdullahi Sheikh Siraji) был застрелен в среду в столице страны Могадишо. Инцидент произошел возле президентского дворца Villa Somalia.

По словам министра по информации Абдирахмана Османа (Abdirahman Osman), Сирадж был обстрелян солдатами, однако, согласно другим данным, убийцами госслужащего оказались телохранители главы сомалийской Счетной палаты.

«Он был самым молодым министром в кабинете, его ждало многообещающее будущее», — цитирует Османа BHO News.

Напомним, что Сирадж занял пост министра по общественным работам и реконструкции 4 апреля. Ему было всего 31 год.