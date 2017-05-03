Госдума поддержала идею о скидках на ОСАГО для аккуратных водителей

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Москва, 3 мая. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею Минфина о скидках на ОСАГО водителям, которые не нарушают ПДД.

«Я к этому положительно отношусь. Да, действительно, у нас ОСАГО привязано к автомобилю. Тот, кто добросовестно ездит, должен платить меньше по мировой практике. А те, кто безобразно ездят, постоянно нарушает ПДД, в аварии попадает, такие злостные нарушители должны платить сполна», — отметил Аксаков в комментарии агентству «Москва».

Напомним, 27 апреля Минфин предложил дать страховщикам право самостоятельно определять тарифные коэффициенты в ОСАГО исходя из данных о конкретном водителе. Стоит отметить, что речь идет не только о скидках, но и о повышении стоимости в зависимости от того, каковы навыки водителя, нарушает ли он правила дорожного движения.