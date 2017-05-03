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Украина
Украинская полиция подтвердила, что Интерпол прекратил розыск Януковича

Украинская полиция подтвердила, что Интерпол прекратил розыск Януковича

21:38  3 Мая 2017
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Украинская полиция подтвердила, что Интерпол прекратил розыск Януковича

Киев, 3 мая. Украинская полиция подтвердила информацию о снятии с розыска Интерпола бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Национальная полиция Украины опубликовала сообщение, в котором отметила, что решение об удалении информации по розыску Януковича и его сына приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола.  «Информация о прекращении розыска Януковича и его сына Александра Януковича поступила в Национальное бюро Интерпола на Украине»,  – гласит текст сообщения.

Напомним, что ранее адвокат Януковича Юрий Кирасир сообщил о решении Интерпола прекратить розыск его клиента.

 

#янукович #интерпол
Антон Зарубин
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