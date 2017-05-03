Движение в центре Петербурга будет перекрыто 5 мая

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Санкт-Петербург, 3 мая. Движение транспорта в центре Петербурга будет ограничено 5 мая. Об этом сообщили представители городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Как передает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», нельзя будет проехать по Садовой улице, Вознесенскому проспекту, Пражской улице, Измайловскому проспекту, проспекту Пятилеток, Каменноостровскому проспекту, Большой Монетной улице и Кронверкскому проспекту.

Напомним, ранее стало известно о том, что 5–8 мая будет ограничено движение машин на трех перекрестках Невского проспекта.