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Россия
Собянин уточнил, какое жилье в Москве включат в программу реновации

Собянин уточнил, какое жилье в Москве включат в программу реновации

21:39  3 Мая 2017
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Собянин рассказал, какие дома в Москве попадут в программу реновации

Москва, 3 мая. В программу реновации жилья в российской столице могут быть включены не только пятиэтажные здания. Об этом журналистам в среду рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 90% это все-таки пятиэтажки. Но есть дома двух-трех-четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии», — подчеркнул глава города.

Напомним, ранее Департамент информационных технологий города Москвы проинформировал о том, что жители столицы начали получать уведомления, посвященные включению пятиэтажек в список для голосования о сносе.

Алексей Громов
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