Победа над международным терроризмом в Сирии зависит от России и США - эксперт

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Москва, 3 мая. Президенты России и Турции на переговорах в Сочи поддержали создание зон безопасности в Сирии. Их создание снизит напряжение между сирийскими властями и оппозицией, однако только взаимодействие Москвы и Вашингтона сможет обеспечить завершение войны в Сирии. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку генерал-майор армии США в отставке Пол Валлели.

По его словам, разгром террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) общими усилиями Россия и США, положит конец хаосу в Сирии, а также укрепит стабильность на всем Ближнем Востоке.

«Пока же российские и американские военные сражаются с одним врагом, но делают это врозь. Хотя при наличии координации действий кампания против ИГИЛ* продвигалась бы значительно быстрее. Боевики пользуются нашей разобщенностью, чтобы маневрировать своими силами», — рассказал Валлели в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что физический разгром ИГИЛ силами России и ее союзников, с одной стороны, а также США и их союзников, с другой, станет первым шагом к разрешению сирийского кризиса.

* Организация запрещена на территории РФ.