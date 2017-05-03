ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0,75-1%

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Вашингтон, 3 мая. На майском заседании комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США было принято решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75-1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что большинство аналитиков ожидали подобного решения.

Напомним, что в декабре 2016 года ФРС подняла базовую ставку на 0,25 процентных пунктов с 0,25-0,5%, на котором она сохранялся с декабря 2015 года. В 2015 году ставка была впервые поднята на 0,25 пунктов с 29 июня 2006 года. В марте этого года ФРС приняла решение поднять ее до 0,75-1% годовых.