Полиция нашла два тела после стрельбы в кампусе университета в Техасе

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Ирвинг (США), 3 мая. Как минимум два человека погибли в результате стрельбы на территории кампуса колледжа North Lake, который располагается в американском городе Ирвинг (Техас).

При обыске территории полиция нашла два тела. Не исключено, что одной из жертв является сам стрелок. Стражи правопорядка полагают, что преступник застрелил свою жертву, а затем покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что на данный момент студентам ничего не угрожает, однако поиски на территории кампуса все равно продолжатся, передает NBC News.

Ранее сообщалось, что университет North Lake в Ирвинге, который является частью общественного колледжа округа Даллас, закрылся после сообщений о стрельбе в кампусе. Студентам велели запереться в комнатах и не выходить на улицу.