Власти Индии решили перевести страну на электрокары к 2030 году

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Нью-Дели, 3 мая. Министр энергетики Индии Пийуш Гойал пообещал, что каждая машина, которая будет продаваться в Индии к 2030 году будет электрокаром. Концепция перехода на электрокары была разработана в 2016 году, сейчас она успешно применяется на практике. Об этом министр рассказал на ежегодной сессии Конфедерации индийской промышленности в Нью-Дели.

«Мы собираемся внедрить электромобили в огромном количестве. Мы намерены сделать данные транспортные средства самодостаточными», — подчеркнул министр.

Минэнерго Индии вдохновилось идеей сделать так, чтобы к 2030 году в стране не продавалось ни одного бензинового или дизельного автомобиля. Правительство будет поддерживать владельцев электрокаров первые пару лет, чтобы стоимость транспортного средства окупалась.

Дело в том, что в Индии плохо обстоят дела в экологической сфере, ежегодно в стране умирает около 2,3 миллиона человек из-за загрязненного воздуха и воды.