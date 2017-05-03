ДНР: легендарный танк Т-34 возглавит парад в День Победы в Донецке

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Донецк, 3 мая. В параде в День Побед в Донецке примут участие три единицы военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе на параде будет легендарный танк Т-34. Об этом на репетиции парада сообщил представитель Минобороны ДНР.

«Сейчас можно сказать, что зрителей ждет сюрприз. В этом году мы представим на параде уже три единицы военной техники времен ВОВ. Среди них будет танк Т-34», — сообщил представитель оборонного ведомства Донецкой республики.

Между тем в Минобороны не уточнили численность техники, которая будет представлена на параде. Об этом, по словам представителя ведомства, станет известно только в день проведения генеральной репетиции 7 мая.

Серийный выпуск советского танка Т-34 был налажен в 1940 году и был основным на вооружении армии СССР в течение следующих четырех лет до появления первой модификации. 9 мая празднуется День Победы, парад военной техники — один из непременных атрибутов праздника.