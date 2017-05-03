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Россия
Кадыров раскрыл имя нового руководителя администрации главы Чечни

Кадыров раскрыл имя нового руководителя администрации главы Чечни

21:11  3 Мая 2017
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Кадыров раскрыл имя нового руководителя администрации главы и правительства Чечни

Грозный, 3 мая. Новым руководителем администрации главы и правительства Чечни стал Вахит Усмаев. Об этом в среду сообщил глава республики Рамзан Кадыров. 

Как передает издание «Аргументы и факты», ранее Усмаев занимал пост руководителя секретариата Кадырова.

«Рахит Абубакарович пользуется огромным авторитетом и уважением. Его знают как человека слова и дела. Уверен, что в новой должности он принесет большую пользу народу и республике», — подчеркнул политик.

Напомним, Рамзан Кадыров пообещал превратить Чечню в туристический центр Российской Федерации.

Алексей Громов
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