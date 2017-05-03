Захарченко передал музею ДНР коллекцию древних монет

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Донецк, 3 мая. Глава ДНР Александр Захарченко передал коллекцию древних монет в Донецкий республиканский краеведческий музей, в котором сегодня открылся новый экспозиционный зал «Тайны мировой нумизматики».

«Я горд и счастлив, что наш музей получил возможность выставлять такую отличную композицию. Любое действие, направленное на сохранение истории – это очень важно, ведь наши дети, внуки и правнуки будут ходить смотреть на это достояние» — сказал Захарченко.

Экспозиционный зал «Тайны мировой нумизматики» стал первым в ДНР, где представлены более пяти тысяч монет и денежных банкнот разных эпох. Глава ДНР подчеркнул, что донецкий музей вошел в сотню лучших музеев мира.