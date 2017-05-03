Россия надеется, что оппозиция Сирии вернется за стол переговоров 4 мая

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Астана, 3 мая. Россия надеется, что делегация сирийской оппозиции продолжит участие в переговорах в Астане 4 мая. Такое заявление сделал в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию.

По его словам, турецкие дипломаты, как и Россия, считают важным участие оппозиции в переговорах.

«Если оппозиция считает, что существуют какие-то проблемы, то их надо решать. Поэтому мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, и члены руководства (делегации сирийской оппозиции — прим. ФАН) завтра все-таки появятся на наших пленарных заседаниях», — отметил Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что члены делегации вооруженной оппозиции якобы отказались от дальнейшего участия в переговорах. Позже стало известно, что делегаты просто покинули здание, где проходят переговоры, в связи с завершением своей программы выступления, и намерены вернуться вновь на следующий день.