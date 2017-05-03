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Весь мир
Египетские военные ликвидировали 18 присягнувших ИГ боевиков на Синае

Египетские военные ликвидировали 18 присягнувших ИГ боевиков на Синае

20:40  3 Мая 2017
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Египет

Каир, 3 мая. ВС Египта провели масштабную антитеррористическую операцию на Синае, уничтожив 18 боевиков, ранее присягнувших на верность ИГ*, заявил египетский генерал Мухаммед Раафат.

Египетсая армия при поддержке синайских бедуинов взяла под контроль горы Эль-Халяль, где долгое время скрывались боевики, в том числе группировки, присягнувшей на верность ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). Во время контртеррористической операции были задержаны 32 подозреваемых в поддержке террористов, ликвидированы 18 боевиков. Об этом сообщил египетский генерал Мухаммед Раафат. Напомним, что МВД Египта и военные несколько лет ведут борьбу с экстремистами на Синайском полуострове.​

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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