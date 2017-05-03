Фото кросс-купе BMW X4 утекли в Сеть до официальной премьеры

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Франкфурт, 3 мая. Фотографии кросс-купе BMW X4 нового поколения стали достоянием общественности за несколько месяцев до официальной премьеры. На снимках новый автомобиль замаскирован камуфлирующей пленкой, запечатлели фотошпионы. Снимки с новой машиной опубликовало издание Carscoops.

Новый BMW X4 попал в объектив камеры, пока ехал на автовозе. Рядом с машиной, ставшей объектом пристального внимания, были другие тестовые BMW и MINI. Вполне можно заметить, что BMW X4 стал более приземистым, чем его предшественники, у машины изменилась конфигурация подоконной линии, задняя часть транспортного средства перестала быть излишне тяжеловесной.

BMW X4 2018 модельного года сконструирован на новейшей архитектуре CLAR от седьмой серии. Подобный подход к производству транспортного средства означает, что новинка станет легче и сможет оснащаться гибридными агрегатами.

Специалисты, изучившие снимки и знакомые с производственным процессом, заявили, что моторный отсек кросс-купе - для рядных двигателей с четырьмя или шестью цилиндрами, также они будут иметь турбонаддув. Наиболее производительный двигатель будет выдавать 400 лошадиных сил. Мотор будет укомплектован восьмидиапазонной АКПП. Машина будет иметь автопилот, парковочный ассистент ParkNow. Дебют новинки, скорее всего, состоится в сентябре 2017 года на выставке во Франкфурте.