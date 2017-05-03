МИД РФ потребовал от Запада усмирить квазигосударство Косово
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Москва, 3 мая. Квазигосударство Косово является главным источником региональной нестабильности. Об этом заявила пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.
Недовольство российской стороны вызвал ряд высказываний одного из лидеров группировки «Армия освобождения Косово» Рамуша Харадиная, которого отказался выдавать Апелляционный суд Франции.
«Западные партнеры считают их нормальными? Это допустимо в современной Европе? Брюссель и Вашингтон солидарны с Харадинаем? Или просто не в состоянии урезонить своего подопечного?», — отметили российские дипломаты.
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