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Москва, 3 мая. Квазигосударство Косово является главным источником региональной нестабильности. Об этом заявила пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

Недовольство российской стороны вызвал ряд высказываний одного из лидеров группировки «Армия освобождения Косово» Рамуша Харадиная, которого отказался выдавать Апелляционный суд Франции.