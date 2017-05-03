В ЛНР погибла корова из-за обстрела ВСУ

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Луганск, 3 мая. Украинские силовики сегодня вечером открыли огонь по поселку городского типа Фрунзе, в результате чего погибла корова, повреждена животноводческая ферма, сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

Сегодня вечером около 17–00 ВСУ обстреляли мирных жителей поселка Фрунзе в ЛНР, под огнем оказалось предприятие «Аграрий», говорится в сообщении Генпрокуратуры республики. Крыша коровника получила повреждения, огнем киевским силовиков убито одно животное. На место инцидента выехали сотрудники прокуратуры и правоохранительные органы Славяносербска.​