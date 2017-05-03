Лаврентьев: ВКС РФ не наносили удары по сирийской оппозиции

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Астана, 3 мая. Обвинения в адрес ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренной оппозиции в районе провинций Хомс и Даръа не соответствуют действительности, удары не наносились. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Делегация сирийской вооруженной оппозиции к сожалению в очередной раз проявила неконструктивный подход, голословно обвинив ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренных группировок в районе Хомса и Даръа», — пояснил он.

Лаврентьев подчеркнул, что представители Генштаба ВС РФ опровергают обвинения сирийской оппозиции, а также готовы предоставить данные объективного контроля, которые подтверждают, что ВКС РФ не наносили авиаудары в районе провинций Хомс и Даръа.