Лаврентьев рассказал о разработке документа о зонах безопасности в Сирии

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Астана, 3 мая. Документ, посвященный созданию четырех зон безопасности на территории Сирийской Арабской Республики, все еще дорабатывается. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

«Идет оттачивание формулировок непосредственно того меморандума, который планируется к подписанию в ходе завтрашнего пленарного заседания», — отметил дипломат.

Напомним, ранее глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев указал на то, что создание зон безопасности в САР позволит отделить отряды оппозиции от боевиков «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.