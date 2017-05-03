Интерпол удалил Януковича и его сына из базы розыска

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Киев, 3 мая. Интерпол удалил сообщение о розыске бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, заявил представитель Януковича Юрий Кирасир, ссылаясь на адвокатов.

Адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP, представляющая интересы бывшего украинского президента Януковича и его сына Александра сообщила, что Интерпол удалил спецзапрос об аресте. Эти данные удалены из базы международной полиции.

По словам пресс-секретаря Януковича Юрия Кирасира, этот факт подтверждает, что уголовные преследования в отношении Януковича политически мотивированы. Также из базы Интерпола была удалена информация о сыне бывшего президента.