Декоммунизация на марше: отменяя законы УССР, Киев добивает чернобыльцев и воинов-афганцев

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Во вторник премьер-министр Украины Владимир Гройсман официально заявил о поддержке местным кабмином идеи полной отмены законов, принятых до 1991 года. Предполагается, что уже к концу текущего месяца с подачи правительства Верховная рада проголосует за аннулирование 5,5 тысяч правовых документов времен Украинской советской социалистической республики (УССР).

По мнению официальных властей, таким образом, Киев окончательно завершит начатый три года назад процесс декоммунизации, сопровождающийся повальным уничтожением памятников, переименованием населенных пунктов и улиц, а также запретом на показ ряда кинофильмов и трансляцию песен эпохи развитого социализма. Как подчеркнул министр юстиции Украины Павел Петренко, незалежная откажется от всяческих обязательств времен «тоталитарного прошлого» и сэкономит казне баснословные суммы.

Независимые эксперты называют эту идею самоубийственной и утверждают, что результатом ее реализации станет окончательное обнищание миллионов украинцев. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях в Киеве состоялась довольно необычная акция участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сотни человек собрались у здания кабинета министров с требованием отложить рассмотрение отмены законов УССР на неопределенный срок.

«Под подобную «люстрацию» подпадают десятки положений, регулирующих выплату «чернобыльских денег», — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН общественный активист Сергей Высоцкий. — Действующая власть не в состоянии на законодательном уровне обеспечить нас социальными выплатами, пусть хотя бы не трогает советские законы в этой сфере!»

Подобное мнение полностью разделяют и представители профсоюзов.

«В черных списках фактически оказался закон о социальном статусе чернобыльцев, — сказал журналистам координатор Чернобыльской объединенной организации Николай Тетерин. — Его могут взять и «порезать», и мы вообще останемся незащищенными: во времена независимости Украины такого рода законов не принимали вообще».

Более того, Тетерин напомнил, что на сегодняшний день у государства попросту нет средств на покрытие всех льгот для различных категорий пострадавших от аварии на ЧАЭС — «экономия» в данном контексте приобретает тотальный характер.

Впрочем, не только в данном контексте. По некоторым сведениям власти планируют аннулировать положения закона от 1990 года, предусматривающего повышенные выплаты для участников боевых действий в Анголе, Афганистане и Йемене.

«Мы должны чтить героев, которые защищали независимость Украины, а не тех, кто отстаивал принципы социализма за ее пределами», — говорится в заявлении запрещенной в России националистической организации «Правый сектор»*, выступившей одним из инициаторов нововведения. Глава украинского минюста попытался сгладить ситуацию, предвидя неизбежное негодование ветеранов, однако сделал это не слишком удачно неудачно.

«Нам всем следует проявить показательный патриотизм и избавиться от тяжелого наследия советского прошлого, — сказал он. — Свое дело мы доведем до конца, какими бы непопулярными наши действия ни казались. Права выбора у наших оппонентов нет».

«Даже по самым скромным подсчетам, в том случае, если Верховная рада хотя бы частично одобрит план отмены законов советской эпохи, — заслуженных льгот и пенсий автоматически лишатся до полумиллиона граждан Украины, и без того вынужденных голодать, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей представитель правозащитной организации Human Rights Action Андерс Берг. — Со стороны украинского правительства это будет уже никакой не «показательный патриотизм», а, скорее, показательный нацизм и открытое издевательство над собственными соотечественниками».

Берг также заметил, с каким рвением официальный Киев пытается лишить прибавок к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны (кстати, термин «Великая Отечественная война» официально употреблять на Украине запрещено — прим. ФАН).

«Кое-кому в высших эшелонах украинской власти хочется как можно больнее уколоть этих людей накануне 9 мая, — подчеркнул аналитик. — И борьба с документами времен УССР — лишь очередной повод для националистического шабаша».

* Организация запрещена на территории РФ.