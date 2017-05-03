Зоны безопасности помогут отделить оппозицию Сирии от ИГ — глава делегации РФ

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Астана, 3 мая. Введение зон безопасности в Сирии помогут решить давнюю проблему урегулирования кризиса в САР — отделить войска сирийской оппозиции от боевиков «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры». Такое заявление сделал в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Это может помочь сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему отделения сирийской умеренной оппозиции от террористических организаций, поможет значительно снизить уровень противостояния между оппозицией и правительственными силами», — отметил он.

Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра» официально запрещены в России.

* Организация запрещена на территории РФ.