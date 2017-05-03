Внедорожник протаранил посетителей автоаукциона в США, есть жертвы

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Вашингтон, 3 мая. Автомобиль Jeep Cherokee протаранил группу людей в штате Массачусетс, по меньшей мере три человека погибли, более десятка получили ранения, сообщил телеканал Эй-би-си.

Инцидент произошел в Биллерика — внедорожник Jeep Cherokee взял на таран группу посетителей аукциона, находящихся в здании, а затем врезался в стену. Местные правоохранительные органы не исключают, что произошедшее является несчастным случаем. По словам одного из полицейских, на данном этапе нет признаков, которые бы подтверждали преднамеренность действий водителя. Пока правоохранители не рассматривают кровавый инцидент в качестве теракта.​