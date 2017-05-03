Генсек НАТО заявил о необходимости конструктивных отношений с Россией

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Брюссель, 3 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен выстраивать более конструктивные отношения с Россией, передает РИА Новости.

«Мы должны выстраивать более конструктивные отношения с Россией», — сказал Столтенберг в ходе заседания подкомитета Европарламента по безопасности и обороне.

Он также добавил, что благодаря заседанию Совета Россия-НАТО, которое состоялось в конце марта, в отношениях альянса с РФ наметился прогресс.

Стоит отметить, что накануне верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в Конгрессе высказался за расширение присутствия бронетанковых сил США в странах НАТО.