Синоптики предупредили Москву о мокром снеге в День Победы

В закладки

Скопировать

Москва, 3 мая. В День Победы в российской столице сохранится холодная погода с осадками. Такими данными в среду с журналистами поделились специалисты Метеобюро Москвы и Московской области.

Как передает издание «Вечерняя Москва», 8 мая температура воздуха составит 5–10 градусов выше нуля. При этом синоптики не исключают осадков в виде мокрого снега.

Ранее стало известно о том, что специальные самолеты Ан-12, Ан-26 и Як-42 обеспечат благоприятные погодные условия в Москве и Московской области 9 мая.