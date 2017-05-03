Тиллерсон назвал конструктивное сотрудничество с Россией приоритетом США

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Вашингтон, 3 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что возобновление конструктивного сотрудничества с Россией — это один из приоритетов администрации США.

«Следующая приоритетная область — это возобновление взаимодействия с Россией», — заявил Рекс Тиллерсон на важном совещании в четверг.

Тиллерсон заявил, что Россия является для США частью взаимодействия по Сирии. Однако у РФ и США есть и другие важные вопросы на повестке дня. В том числе, по его словам, важно взаимодействие США и России по ситуации в Европе и на Украине.

Отметим, что российский лидер Владимир Путин заявил, что США поддерживают идею создания зон деэскалации в Сирии. Организация зон безопасности - это идея российской стороны по урегулированию конфликта в Сирии. Однако в среду представители оппозиции Сирии заявили, что зоны безопасности не могут заменить переговорного процесса в рамках урегулирования конфликта в Сирии, это годится лишь как временное решение.