Петербургские онкологи укрощают рак: четвертая стадия не приговор

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У москвички Натальи Леонидовны обнаружили рак четвертой стадии с метастазами в различных органах еще 7 лет назад. Но, как оказалось, это не приговор. Она по-прежнему себя хорошо чувствует и говорит окружающим, что абсолютно здорова. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По словам Натальи Леонидовны, злокачественную опухоль в кишечнике, причем уже с метастазами, у нее обнаружили совершенно случайно. У соседки во время обследования нашли полипы, и женщина тоже решила провериться пройти колоноскопию, как говорится, на всякий случай. Диагноз — рак прямой кишки четвертой стадии.

Через неделю срочно сделали операцию в Российском центре хирургии им. Б.В. Петровского. А через месяц вновь обнаружились метастазы, но уже в печени. Пришлось снова ложиться под нож. Прогноз врачей был неутешительным. По статистике, с такой агрессивной формой онкологии более двух лет не живут. Но Наталья Леонидовна сдаваться не собиралась. На тот момент ей было 65.

За семь лет перенесла серию операций, несколько программ химиотерапии и курсов лучевой терапии с разными целями, на разные области. Она постоянно боролась с болезнью. Вместе с мужем долго искали клинику и врача, которым бы поверила. Выбирали по отзывам пациентов, применяемым технологиям и препаратам. Так она оказалась в Онкологической клинике МИБС (Медицинского института Березина Сергея).

Уже много лет Наталья Леонидовна приезжает на лечение в Санкт-Петербург. При диагнозе, который едва умещается на страницу А4 мелким почерком, она не считает себя больным человеком.

«Я всем говорю, что абсолютно здорова, хотя перенесла шесть операций. Сначала на прямой кишке, затем на печени. Через какое-то время нашли опухоль в груди, потом появились метастазы в легких и опухоль в малом тазу. Но я в принципе выкидываю все болезни из головы. Я не плачу, не переживаю, я всем говорю, что здорова. Пока есть желание жить, нужно его поддерживать. Поэтому я регулярно приезжаю в Петербург, где нашла свою клинику и своего доктора. Михаил Юрьевич очень внимательный, любую мелочь продумает, чтобы не только меня лечить, но и качество жизни сохранить», — рассказала Наталья Леонидовна.

При правильно подобранном лечении современными препаратами и на современном оборудовании рак четвертой стадии можно взять под контроль и найти такой баланс, при котором пациент не чувствует себя умирающим обитателем хосписа, а продолжает жить, уверены в Онкологическом клинике МИБС.

«У пациентки действительно хорошее состояние, и на данный момент отсутствуют сколько-нибудь значимые проявления болезни. Во многом это заслуга того, что лечение адаптировано именно под нее, значит, не обременительно и соответствует ее желаниям. Мы встречаемся с ней реже, чем могли бы, если бы уныло следовали общему лекалу. Мы договорились, что ей комфортно встречаться раз в три недели, а не в раз в две. Нам пришлось подправить дозовую интенсивность лечебной программы так, чтобы спустя столько лет пациентка по-прежнему переносила эту терапию», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий отделением общей онкологии и химиотерапии Медицинского института Березина Сергея (МИБС) Михаил Анишкин.

При этом в клинике регулярно проверяют эффективность лечения пациентки с учетом всех этих коррекций, отметил он.

«Мы вовремя комбинируем химиотерапию с другими методами лечения, например, с лучевой терапией. Так совсем недавно у пациентки появился болевой синдром, обусловленный поражением скелета, и мы его решили с помощью паллиативного курса лучевой терапии, после чего возобновили курс химии», — пояснил Михаил Анишкин.

По мнению Натальи Леонидовны, в петербургской клинике хорошо поддерживают ее организм: препараты подбирают индивидуально, делают специальные капельницы, минимизирующие побочные эффекты от химиотерапии. Только здесь ей согласились установить в подключичную вену порт-систему, чем она очень довольна. Вроде бы мелочь, но значительно повышает качество жизни.

«Пока делала химию в Москве, у меня все вены были сожжены. Мы по всей столице звонили, не могли найти специалиста, который работает с портом. К кому не обращалась, никто не брался. А здесь врачи очень стараются, чтобы я хорошо себя чувствовала. А иначе ради чего лечиться? Обычно пациент подстраивает всю свою жизнь под лечение. А здесь лечение подстраивают под меня», — говорит Наталья Леонидовна.

Поэтому она вот уже много лет курсирует между двумя столицами на «Сапсане». Для стимула жизни завела себе маленькую собачку и мечтает дожить до ее, то бишь собачьей, пенсии.

«Всегда нужно ставить перед собой цели и идти к ним», — уверена Наталья Леонидовна.