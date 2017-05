Беспрецедентный тет-а-тет: как может выглядеть встреча Трампа и Ким Чен Ына

В закладки

В одном углу: непредсказуемый диктатор, чья страна имеет семидесятилетнюю репутацию непостоянной страны, которую легко обидеть и которая уверена, что достаточно сильна, чтобы перевернуть планету. В другом углу: острый на язык американский президент, чуть больше 100 дней на посту лидера свободного мира, который может сказать все, что угодно — в том числе несколько примирительных слов в самый неожиданный момент. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи What might a Trump-Kim meeting look like? (Как может выглядеть встреча Трампа и Ким Чен Ына?), опубликованной порталом Japantimes.

В понедельник эти примирительные слова из уст президента США Дональда Трампа касалась северокорейского лидера Ким Чен Ына, который долгое время был объектом американского презрения и подозрений.

Такими были слова Трампа: «Очевидно, он очень умный». И затем: «Если будет уместно для меня встретиться с ним, я бы абсолютно, я почитал бы за честь сделать это». В летописях дипломатической истории такой тет-а-тет, маловероятный сам по себе, пал бы в категорию беспрецедентных.

Есть такие, которые так и не произошли: Рузвельт и Гитлер, Джордж Буш (любой) и Саддам Хусейн. А есть такие, которые произошли: Кеннеди и Хрущев в Вене, или Никсон, который прибыл в Пекин на заре оттепели в американо-китайских отношениях, и сразу же отправился на встречу с Мао.

Если предположить, что такое возможно, то что же, собственно, потребуется, чтобы это осуществить?

Место проведения

Возможные места могут включать в себя ДМЗ (демилитаризованная зона — прим. ФАН), которая будет настолько драматичной, насколько можно себе представить. Преимуществом такого места будет наличие существующей безопасности. Это само по себе ядро одного из самых напряженных регионов планеты, и оно уже подготовлено для такого события. Где-нибудь в Китае было бы также возможным, хотя и маловероятным, местом.

Может ли это произойти в другом месте? Может быть, в небезызвестно нейтральной Швейцарии, где почти наверняка какое-то время учился ныне редкий путешественник Ким Чен Ын?

Это может быть даже Белый дом, где Трамп уже вызывал волнения, приняв президента Египта и позвонив президенту Турции, которые едва ли воспринимаются на Западе как самые надежные сторонники американских ценностей. Это было бы весьма спорным и еще более маловероятным шагом — одно получение визы будет интересным— но странные вещи случаются.

Или, возможно, все может произойти в неожиданном или даже неизвестном месте. В 1989 году Джордж Буш-старший и Советский лидер Михаил Горбачев встретились на корабле у берегов Мальты, чтобы обсудить изменения, происходящие в Советском Союзе и Восточной Европе, и так крошечный средиземноморский остров получил широкую известность на нескольких лет.

Соединенные Штаты тоже были местом таких деликатных встреч. Кэмп-Дэвид является ярким примером — там при администрации Картера проходили мирные переговоры между Израилем и Египтом.

А что насчет Пхеньяна? Были и такие прецеденты — от посланников США, таких как Мадлен Олбрайт до предыдущего премьер-министра Японии и потускневшей звезды баскетбола Денниса Родмана — и род Ким не славится своей любовью к заграничным поездкам.

Темы

Ядерное разоружение Северной Кореи должно быть первым на повестке дня. Казалось бы. Но с двумя такими непредсказуемыми правителями никто не может быть абсолютно уверен.

Учитывая стиль Трампа, который мы можем наблюдать в последнее время, до начала любых переговоров может потребоваться время на установление какого-либо контакта между двумя лидерами. Но основные темы, несомненно, скоро появятся.

Среди них: помощь Северу, отношения с Югом и испытания оружия, — ракетного и, в частности, ядерного — что очень нервирует США и Китай, не говоря уже о Южной Корее.

Реакция

Непредсказуемым фактором здесь будет Южная Корея, Россия, и, конечно, Китай — покровитель Севера на протяжении многих десятилетий и, в последнее время, его все более настороженный и раздраженный сосед.

Для Южной Кореи такая встреча будет экзистенциальным событием. Большинство согласны с тем, что арсенал Кима обладает достаточной точностью и огневой мощью, чтобы опустошить страну, и поэтому встреча между США, военным защитником Южной Кореи, и Северной Кореей будет иметь серьезные последствия для безопасности в Сеуле, даже если практически ничего существенного не будет обсуждаться.

Китай опасается любого участия США в своей сфере влияния, и уже не в ладах с Вашингтоном по поводу территориальных претензий в Южно-Китайском море, в то время как извечный вопрос автономии Тайваня всегда маячит на заднем плане. Пекин все больше добивается расположения Южной Кореи в последние годы: президент Китая Си Цзиньпин посетил в Сеул в 2014 году, что было воспринято как намек КНДР.

На этом фоне любая встреча Трампа и Кима должна включать в себя Китай и то давление, которое Китай может оказать на Северную Корею —об этом неоднократно говорила администрация Трампа. Но условный регламент соблюдается не всегда, как доказал неожиданный звонок Трампа новому президенту Тайваня, который он совершил еще до инаугурации.

Наконец, Россия и Владимир Путин. Такая встреча может изменить отношения Москвы с Пекином и Вашингтоном, и, вероятно, с Пхеньяном тоже. О, и нельзя забывать о реакции СМИ. Очевидно, что любая подобная встреча будет главным сюжетом года для новостных агентств. В формате медиа-события она привлечет сотни, если не тысячи новостных агентств, что будет означать серьезную подготовку инфраструктуры, сопоставимую со встречей лидеров на высшем уровне или Олимпийскими играми.

Привлекательность

Независимо от политических последствий, одно совершенно точно: любая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в любой точке мира, была бы одним из самых драматических событий 21 века.

Она бы включала в себя три основных глобальных нарратива: США при Дональде Трампе и роль его администрации; династия Кимов, их уникальное, непредсказуемое правление Северной Кореей и образ в глобальном сообществе; и региональная безопасность и оборона Восточной Азии, одного из самых стратегически ключевых регионов мира.

Это было бы крупно. Это было бы громко. Это было бы знаково, несколько сюрреалистично и совершенно неожиданно. Все это хорошо знакомо двум намеренным изменить мир мужчинам по имени Ким Чен Ын и Дональд Дж. Трамп.

Опять же, возможно, стоит умерить ожидания. Во вторник официальное информационное агентство Северной Кореи, чье полное официальное название Корейская Народно-Демократическая Республика, написало: «Администрация Трампа, который недавно вступил в должность в США, провоцирует КНДР без причины, не зная, какому сопернику противостоит».