Суд вынес приговор фигурантам дела о затоплении буровой установки в Охотском море

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Мурманск, 3 мая. Двум высокопоставленным руководителям ООО «Арктикморнефтегазразведка» в Мурманской области вынесен приговор по факту затопления в Охотском море самоподъемной плавучей буровой установки «Кольская», сообщает СК РФ.

Следственные органы собрали доказательную базу для вынесения приговора двум высокопоставленным руководителям ООО «Арктикморнефтегазразведка» — Борису Лихвану и Леониду Бордзиловскому, которые признаны виновными в затоплении в Охотском море буровой установки «Кольская».

Инцидент произошел в декабре 2011 года, в результате игнорирования техники безопасности и эксплуатации судна, ухудшения погодных условий, установка затонула, что повлекло гибель 53 членов экипажа и травмирования еще трех. Оба фигуранта дела приговорены к шести годам заключения в колонии-поселении.​