Трамп обещает помирить Израиль и Палестину

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Вашингтон, 3 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о начале нового раунда мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

В ходе встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом Трамп указал на то, что он обсудил данный вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с влиятельными представителями сторон конфликта.

«Мы начинаем процесс, который, мы надеемся, поможет добиться мира», — подчеркнул американский президент.

Напомним, ранее стало известно о том, что палестинское движение ХАМАС пересмотрело свои планы по уничтожению Израиля.