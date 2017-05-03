Меланья Трамп осталась довольна шубой из российского экомеха от Памелы Андерсон

Москва, 3 мая. Меланья Трамп поблагодарила американскую актрису Памелу Андерсон за шубу из российского искусственного меха, которую ранее актриса подарила первой леди США.

«Я благодарна за вашу поддержку и воодушевляющие слова, они очень много значат. Вместе мы сможем вдохновить больше женщин отстаивать свои убеждения», — написала первая леди США в письме Памеле Андерсон, которое актриса опубликовала в своем Twitter.