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Политика
Меланья Трамп осталась довольна шубой из российского экомеха от Памелы Андерсон

Меланья Трамп осталась довольна шубой из российского экомеха от Памелы Андерсон

21:17  3 Мая 2017
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Меланья Трамп выразила благодарность Памеле Андерсон за шубу из России

Москва, 3 мая. Меланья Трамп поблагодарила американскую актрису Памелу Андерсон за шубу из российского искусственного меха, которую ранее актриса подарила первой леди США.

«Я благодарна за вашу поддержку и воодушевляющие слова, они очень много значат. Вместе мы сможем вдохновить больше женщин отстаивать свои убеждения», — написала первая леди США в письме Памеле Андерсон, которое актриса опубликовала в своем Twitter.

Стоит отметить, что Памела Андерсон является активистом по защите животных и ярым противником использования натуральных мехов. Кроме того, актриса является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).

#трамп
Алексей Громов
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