Американцы закопали в пустыне послание потомкам в виде мемов

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Мадрид, 3 мая. Американский развлекательный портал 9GAG устроил необычную акцию по сохранению интернет-культуры в веках. Сотрудники ресурса выбили на каменной плите персонажей популярных мемов и закопали ее в пустыни Испании, в надежде что когда-нибудь, через много лет или даже столетий, их послание откопают потомки.

На плите памяти нашлось место для японского комика Пико Таро, пингвину-социопату, филосораптору и другим персонажам, за которых голосовали участники сообщества 9GAG. Таким образом, активисты хотят показать будущим поколениям, что их предки отличались не только умом, но и чувством юмора.