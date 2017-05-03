Отношения по восходящей: сенатор Джабаров об итогах встречи Путина и Эрдогана

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В ходе встречи президентов Турции и России Владимира Путина и Реджепа Эрдогана была достигнута договоренность о снятии взаимных ограничений в торговле. Не будут сняты рестрикции лишь с самого известного продукта турецкого экспорта — помидоров. Кроме того, визовый въезд для турецких граждан на территории РФ пока будет сохранен.

«Мы договорились, что все эти ограничения снимаем, но просили турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены ограничения, жизнь не стояла на месте», — поясняет российский национальный лидер.

Когда турецкие томаты исчезли с прилавков РФ, российские аграрии решили заменить их своими. Для этого они набрали массу производственных кредитов. Разрешить импорт турецких помидоров сейчас — значит, ударить по российскому сельскому хозяйству.

Что касается отсутствия безвизового режима для граждан Турции, то здесь российская сторона объясняет свою позицию соображениями государственной безопасности и взаимодействием национальных спецслужб. Впрочем, вполне возможно, визовый режим вскоре будет либерализован для тех турецких специалистов и бизнесменов, постоянно бывающих в РФ.

Обсуждалось и взаимодействие турецкой и российской стороны в Сирии. Здесь, обещает президент Эрдоган, результаты встречи будут видны уже в течение нескольких ближайших дней.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда РФ, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку завершившейся недавно встречи. Май оказался чрезвычайно активной порой для российской дипломатии, отметил сенатор. «Нужно сказать, что май начался у нашего президента очень активно. Была встреча с Ангелой Меркель, был весьма позитивный телефонный разговор с американским президентом. Сегодня была встреча с президентом Эрдоганом. На средину мая назначена встреча с итальянским премьером. Это показывает, что внешнеполитический курс, взятый нашим президентом, совершенно правилен. Мировая политика без России невозможна», — поясняет сенатор.

«Что касается непосредственно встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, то она производит очень положительное впечатление. Не трудно было заметить, что президент Эрдоган демонстрировал чрезвычайное радушие. Он подчеркнул, что перелетел Черное море и оказался в гостях у друга. Коль скоро Эрдоган назвал нашего президента своим другом, я надеюсь, что это сближение между Турцией и Россией — пусть даже оно уже не первое — будет продуктивным и объемным», — продолжает Джабаров.

Президент Эрдоган сказал, что результаты его переговоров с Путиным будут видны уже через несколько дней. Тем не менее в каком-то смысле встреча в Сочи дала положительный результата еще даже до своего начала. Для того чтобы увидеть это, достаточно хотя бы взглянуть в сторону Астаны.

«Главный показатель того, что Эрдоган стоит за улучшение отношений с Россией — то, что в Астану на этот раунд переговоров собрались представители сирийской оппозиции. Сирийская вооруженная оппозиция, как мы знаем, достаточно плотно контролируется президентом Эрдоганом. На прошлой встрече в Астане оппозиционеров не было потому, что турецкая сторона не захотела, чтобы они участвовали в ней. Сейчас делегация вооруженной оппозиции в Астане и принимает участие в обсуждении будущего Сирии», — приводит свою точку зрения сенатор.

Если Россия сможет и дальше развивать свои отношения с Турцией, то вполне возможно, считает Джабаров, что к нашей совместной борьбе против ИГ* (запрещено в России) подключатся США и страны Западной Европы. «Мы должны и дальше улучшать наши отношения с Турцией — но не в ущерб третьим странам. России не следует дружить с кем-то против кого-то», — резюмирует Владимир Джабаров.

В любом случае, экономический пласт российско-турецкого сотрудничества также весьма важен.

«Надо понимать, что «Турецкий поток» — один из наиболее важных проектов для нашей страны. Есть также и ряд других совместных с турецкой стороной проектов, которые были ранее заморожены. Работа над ними возобновляется сейчас. Так, к примеру, у нас есть взаимовыгодные для обеих стран перспективе в области сельского хозяйства. Также мы помним, что турецкие строительные компании в свое время весьма активно работали на российском рынке. Сейчас они возвращаются», — заявляет сенатор.

Для того, чтобы Россия сполна могла воспользоваться плодами этого экономического сближения, чрезвычайно важна стабильная политическая обстановка в Турции.

«Нужно, чтобы в Турции не было своих внутренних конфликтов, а они, как мы знаем, вполне возможны, учитывая сложные отношения президента Эрдогана с курдами и военными. Если в Турции будет стабильность, то наши отношения будут развиваться по восходящей. Если ситуация не будет стабильной, если будут жесткие оппозиционные выступления, вроде тех, которые мы помним по прежним годам, если будет повышаться угроза террористических актов, то это, в свою очередь, повредит и нашим торговым отношениям», — поводит итог Джабаров.

* Организация запрещена на территории РФ.