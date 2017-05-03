Новости ДНР и ЛНР: ВСУ снова убивают, участь Чернобыля для Донецка, палачи Донбасса

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Новости ДНР и ЛНР, 3 мая. В результате обстрела Докучаевска со стороны ВСУ погибла мирная жительница; если обстрелы объектов жизнедеятельности Донбасса не прекратятся, Донецк ждет судьба Чернобыля; нацисты, орудовавшие в Донбассе, грозят Киеву террором.

ВСУ убили мирную жительницу ДНР

В Докучаевске скончалась мирная жительница, тяжело раненная утром при обстреле города со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

53-летняя женщина скончалась в больнице Докучаевска, она пострадала утром в ходе обстрела со стороны позиций украинских силовиков, рассказал представитель Минобороны ДНР.

Отметим, военное руководство Донецкой и Луганской народных республик фиксируют очередное обострение обстановки в Донбассе, спровоцированное действиями ВСУ. Объявленный с начала апреля режим полного превращения огня не останавливает украинских силовиков — обстрелы территории ДНР фиксируются десятками за сутки, в том числе с применением минометов, вооружений БТР и БМП, а также гранатометов различных типов и стрелкового оружия. О постоянных нарушениях украинскими силовиками режима тишины на линии соприкосновения сообщают и в руководстве Народной милиции ЛНР.

Киев готов превратить Донецк во второй Чернобыль

Донецк может стать «вторым Чернобылем» вследствие ударов ВСУ по объектам жизнеобеспечения ДНР, что чревато экологической и радиационной катастрофой. Масштабы катастрофы в этом случае могут превзойти Чернобыльскую трагедию, заявил в ходе пресс-конференции заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Донбасс всегда был экологически сложным регионом, в котором сосредоточено большое количество предприятий, — отметил Басурин. — Если обстрелы этих объектов со стороны ВСУ продолжатся, это чревато такой катастрофой, в сравнении с которой Чернобыль покажется сказкой».

По словам Басурина, руководство ДНР неоднократно обращалось к международным организациям с просьбой фиксировать факты обстрелов объектов жизнедеятельности и пытаться пресекать эти опасные действия киевских силовиков. Однако артобстрелы и диверсионная деятельность со стороны ВСУ в этих районах продолжаются, констатировал Басурин.

В ходе пресс-конференции уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова напомнила, что согласно дополнительному протоколу к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, запрещено ведение боевых действий вблизи объектов, способных нанести вред окружающей среде.

Напомним, что в Донбассе находятся десятки опасных объектов и производств. Наибольшую опасность в плане нанесения вреда окружающей среде представляет Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая находится у самой линии фронта и постоянно подвергается опасности. Только за апрель этого года на территорию ДФС, на которой для очистки воды применяются химические вещества, было зафиксировано 370 попаданий взрывоопасных предметов, станция около 40 раз вынуждена была приостановить работу. Руководство ДНР не раз подчеркивало необходимость допуска специалистов для инспекции этого предприятия во избежание экологической катастрофы.

Нацисты, орудовавшие в Донбассе, терроризируют Киев

Лидер запрещенной в РФ украинской националистической организации «Добровольческое движение ОУН» Николай Коханивский заявил, что его бойцы, «прославившиеся» кровавыми «подвигами» в Донбассе, готовы продолжить войну на улицах Киева, сорвав проведение традиционной международной акции памяти «Бессмертный полк», которая намечена на 9 мая.

По мнению лидера одного из наиболее кровавых нацбатальонов, воевавших в Донбассе, эта акция якобы инспирирована Москвой.

«9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки в Москве и носит название «Бессмертий полк». Не дадим красной гидре просочиться в Киев!» — написал Коханивский на своей странице в Facebook.

В ответ националисты пригрозили провести свою акцию «Смертный полк», наелась этим запугать тех, кто чтит память своих отцов и дедов, воевавших в Великую Отечественную войну. Кстати, по украинскому закону о декоммунизации термин «Великая Отечественная война» употреблять на Украине официально нельзя. Нынешняя украинская власть готова отмечать только день окончания Второй мировой войны в Европе, который на Западе празднуется не 9-го, а 8 мая.

«Конечно, националисты всех мастей попытаются сорвать проведение шествия «Бессмертный полк, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый политический аналитик Александр Асафов. — Они, как минимум, будут оскорблять, пытаться нападать, пытаться препятствовать прохождению колонны. Как поведет себя полиция, сказать трудно. Тем более, что у них есть хороший повод запрещать и, фактически, разгонять любые массовые мероприятия, в том числе марш «Бессмертного полка», под предлогом подготовки к «Евровидению». Воспользуются ли они этим правом, или нет, сказать трудно».

Однако, по словам эксперта, как бы ни было в Киеве горячо 9 мая, люди все равно выйдут на улицы, чтобы почтить день Победы и память павших героев.

Акции «Бессмертного полка» продут в Донецкой и Луганской народных республиках.