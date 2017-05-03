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Политика
Глава ФБР объявил Россию «величайшей угрозой» на Земле

Глава ФБР объявил Россию «величайшей угрозой» на Земле

20:03  3 Мая 2017
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Россия продолжает вмешиваться в политику других стран - глава ФБР США

Вашингтон, 3 мая. Глава ФБР Джеймс Коми назвал Россию «самой большой угрозой», поскольку она продолжает вмешиваться в политические процессы США.

Конгресс США ранее инициировал расследование о якобы имеющем место вмешательстве со стороны России в политический процесс в США. По словам директора ФБР Джеймса Коми, РФ является «самой большой угрозой», учитывая ее «намерения и возможности». Отметим, что администрация Обамы культивировала сообщения о причастности РФ к хакерским атакам и «вмешательстве в выборы».

По словам российского президента Владимира Путина, все обвинения в адрес России не имеют оснований, а в опубликованных в результате утечки данных нет ничего в интересах РФ. Нагнетание со стороны Вашингтона по этому вопросу происходит из-за желания отвлечь внимание от содержания данных.​ 

Ирина Селезнева
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