США не собираются проводить миротворческие операции в Сирии

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Вашингтон, 3 мая. Американская сторона не намерена проводить миротворческие миссии на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам заявил официальный представитель возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции Джон Дорриан.

По словам полковника, основными задачами американских военнослужащих в Сирии является наблюдение и поддержка союзников по коалиции.

«Что касается миротворческой роли, полагаю, что это расширенная миссия, которой мы не собираемся заниматься», — отметил он.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу указал на то, что Москва и Вашингтон продолжают контактировать по вопросу безопасности полетов в Сирии.