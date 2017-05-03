Армия Ирака нашла в Мосуле мини-завод ИГ по производству боеприпасов

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Мосул, 3 мая. Вооруженные силы Ирака нашли небольшую фабрику «Исламского государства»* по производству боеприпасов, которая одновременно выполняла роль склада. Опасная находка была обнаружена при обследовании района аль-Ябессат (al-Yabessat) на западе Мосула.

Среди боеприпасов были минометные снаряды, ракеты и пусковые установки. Напомним, что иракские войска отбили восточную часть Мосула еще в январе, сообщает Iraqi News. Город удерживается боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ) с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.