Клинцевич назвал виновных в краже памятника Бернесу на Украине

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Москва, 3 мая. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что в беде с кражей памятника советскому артисту Марку Бернесу в украинском Нежине виноваты депутаты Рады, принявшие закон о декоммунизации.

Ранее о краже памятника в Нежине, где в 1911 году родился Марк Бернес, сообщил депутат Рады Андрей Лозовой, заметив, что для тех, кто это сделал, нет «ничего святого».

«Не нужно лить крокодиловы слезы, сетуя на падение нравов», — урезонивает украинского депутата Франц Клинцевич. Российский политик напомнил, что Бернес — это символ советского прошлого, кража памятника прямо связана с законом о декоммунизации Украины, который сама же Рада и приняла.

«Так что пеняйте на себя, господин Лозовой, и на своих коллег по парламенту. У вас действительно не осталось ничего святого», — обозначил свою позицию по данному вопросу Франц Клинцевич.

Также в среду в СМИ появилась информация о том, как мэр украинского Днепра Борис Филатов встал на защиту барельефа с аллегорическим изображением Октябрьской революции в виде полуобнаженной женщины.