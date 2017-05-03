Путин объяснил, почему турецкие помидоры не сразу вернутся в Россию

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Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что с Турции сняты все торговые ограничения, кроме запрета на ввоз томатов. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи.

Владимир Путин пояснил, что запрет на ввоз томатов из Турции будет снят после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные после закрытия турецкого рынка.

«Мы заинтересованы, чтобы наш потребитель получал более дешевый продукт. Но мы также заинтересованы, чтобы сельхоз сектор России развивался, а те, кто взяли кредиты под гарантии правительства, не оказались у разбитого корыта», — заявил Владимир Путин.

В свою очередь, вице-премьер России Аркадий Дворкович отметил, что ограничения на поставки российского зерна в Турцию уже сняты, однако ограничения на турецкие томаты будут действовать в течение 3–5 лет.