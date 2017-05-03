Кремль призвал не затягивать переговоры по созданию зон безопасности в Сирии

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Сочи, 3 мая. Участники межсирийских переговоров только начинают обсуждать вопрос о создании в Сирии зон безопасности, однако процесс не должен затягиваться, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

На переговорах в Астане по Сирии обсуждается вопрос о создании четырех зон безопасности в САР, однако никто из участников переговорного процесса не хочет затягивания этого процесса. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Эта идея только начинает обсуждаться, причем она обсуждается вот именно сегодня, именно завтра в Астане», — сказал он. «Это начало разговора, безусловно, мало кто хочет, чтобы он затягивался надолго, потому что тогда едва ли можно будет выйти на решение, но тем не менее начало уже происходит именно в эти часы», — прокомментировал представитель Кремля. Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о серьезном прогрессе в Астане.​